À l’instar de Nick Kyrgios, Lucas Pouille s’est indigné du blan­chi­ment du numéro 1 mondial Jannik Sinner, contrôlé positif à deux reprises au clos­tébol, une substance inter­dite, en mars dernier. Après un tweet expli­cite, le joueur fran­çais a partagé le fond de sa pensée dans une inter­view accordée à RMC Sport.

Faut peut être arrêter de nous prendre pour des cons non .. ? — Lucas Pouille (@la_pouille) August 20, 2024

« A partir du moment où tu as été testé positif, tu dois prendre comme tout le monde, tu dois être suspendu. Je le répète mais visi­ble­ment on n’est pas tous logés à la même enseigne. En 2019, il y avait eu le joueur chilien Nicolas Jarry qui avait été contrôlé positif. Il avait pris deux ans, réduit à onze mois, car il avait dit qu’il n’avait pas fait exprès, qu’il y avait des circons­tances atté­nuantes, mais il a pris son année. Là, comme par magie, il ne prend pas les points de l’Indian Wells, il ne prend pas son argent, il prend une amende mais il peut conti­nuer à jouer. C’est éton­nant ! S’il est blanchi, pour­quoi lui enlever des points et lui mettre une amende… c’est parti­cu­lier non ? (…) J’ai l’im­pres­sion qu’on nous prend pour des cons »