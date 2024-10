Lucas Pouille a connu des périodes compli­quées dans sa carrière, mais semble à nouveau en forme, et vient tout juste de retrouver le top 100.

L’ancien 10e mondial a connu les meilleurs moments de sa carrière en étant entraîné par Amélie Mauresmo. Dans une inter­view pour Clay Tenis, le Français a expliqué qu’il regret­tait le fait de na pas voir plus de femmes coacher sur le circuit ATP.

« Je ne sais pas pour­quoi ce n’est pas fréquent, pour moi, peu importe que ce soit un homme ou une femme. C’est juste une ques­tion de connais­sances, et pour moi Mauresmo était la bonne personne à ce moment‐là. Elle a apporté quelque chose de plus à mon tennis. Je ne me soucie pas du sexe des membres de mon équipe de travail. Je veux juste des gens qui sont capables de m’apporter de bonnes choses dans mon jeu, dans ma carrière, de l’énergie posi­tive et un état d’esprit positif. Un état d’esprit gagnant. Amélie avait tout, donc pour moi, elle était défi­ni­ti­ve­ment la bonne coach. J’encourage les joueurs et les jeunes joueurs à s’entourer des bonnes personnes, et si la bonne personne est une femme, alors il faut choisir une femme, et c’est tout. Les hommes et les femmes sont pareils, donc je conseille simple­ment à la jeune géné­ra­tion de s’entourer des bonnes personnes, car c’est important. »