Quelques heures après l’an­nonce de Rafael Nadal concer­nant la fin de sa carrière qui inter­viendra à l’oc­ca­sion des phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre), nos confrères de L’Équipe ont eu la bonne idée de repu­blier une série de témoi­gnages datant de 2018 concer­nant l’at­ti­tude de l’Espagnol en coulisses lors­qu’il débar­quait à Roland‐Garros.

Nous avons décidé de vous sélec­tionner celui de Marjorie, hôtesse d’ac­cueil au trans­port des joueurs.

« Tous les matins, quand il arrive au stade, il fait un signe de tête à tout le monde et dit bonjour, en espa­gnol ou en fran­çais, ça dépend des jours. Il est très respec­tueux de notre travail. C’est assez rare. On sent chez lui une humi­lité incroyable. L’année dernière, un jour de match, il est passé devant moi sans me dire bonjour puis est sorti de la pièce. Je me suis dit : ‘Ça arrive, personne n’est parfait’. Sauf qu’il est revenu sur ses pas pour me faire son signe de tête et me dire bonjour. Il fait très atten­tion aux détails. D’autres joueurs ne le font pas. »