Dans des propos rapportés par Tennis365, John McEnroe a donné son avis sur la suspen­sion évitée par Jannik Sinner, auto­risé de conti­nuer à jouer après deux tests anti­do­pages posi­tifs en mars dernier puis blanchi par un tribunal indé­pen­dant. La légende améri­caine note comme beau­coup d’autres joueurs une diffé­rence de trai­te­ment pour le numéro 1 mondial.

« C’est une nouvelle surpre­nante pour nous tous. La nouvelle vient de tomber. C’est certai­ne­ment surpre­nant et choquant en ce moment. Surtout que cela s’est passé en mars et que six mois se sont écoulés et que c’est la première fois qu’on en entend parler. Halep a aussi dit qu’elle avait été conta­minée de manière invo­lon­taire et elle a été suspendue alors que Sinner a dit pareil et il n’a pas été suspendu. Il est donc clair que, du point de vue des joueurs, il faut que les choses soient uniformes. Il s’agit d’un gars qui est actuel­le­ment classé numéro 1 mondial. »