Après les adieux manqués de Rafael Nadal, battu par Botic Van De Zandschulp pour le dernier match de son immense carrière, et l’éli­mi­na­tion précoce de l’Espagne dès les quarts de finale de la Coupe Davis, l’an­cien numéro 1 mondial en double et 24e en simple, Paul McNamee, a soulevé une ques­tion inté­res­sante sur son compte Twitter.

Pour l’Australien, les orga­ni­sa­teurs ont raté leur coup en ne choi­sis­sant pas un court en argile pour honorer de la meilleure manière qui soit celui qui est surnommé le roi de la terre battue.

Can anyone explain to me why the finals @DavisCup , hosted & funded by Spain, were played on hard­court ? Goodness me, Nadal would not have lost that match on clay… the surface became the ulti­mate party pooper