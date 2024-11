Alors que l’Italie débu­tera la défense de son titre en Coupe Davis, à partir de 17h ce jeudi face à l’Argentine, le leader de la sélec­tion natio­nale italienne et numéro 1 mondial, Jannik Sinner, a rendu hommage à Rafael Nadal suite à la fin de sa carrière.

Dans un message assez sobre mais effi­cace, à l’image du person­nage, Jannik a lui aussi tenu à insister sur les qualités humaines du cham­pion espagnol.

Il saluto di Jannik Sinner 🇮🇹 a Rafa Nadal 🇪🇸 con la maglietta di Rafa 😭



(📽 IG @janniksin) pic.twitter.com/XZO3e86BaX — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 21, 2024

« Rafa, que puis‐je dire ? Je voulais simple­ment te remer­cier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as apporté en tant que joueur mais surtout en tant que personne. Incroyable carrière, féli­ci­ta­tions à toi, à ton équipe et à ta famille. Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de ta vie. »