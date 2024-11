Pas épargné par les critiques depuis la défaite de Rafael Nadal et l’éli­mi­na­tion de l’Espagne dès les quarts de finale de la Coupe Davis, le capi­taine espa­gnol, David Ferrer, a expliqué les raisons de son choix d’ali­gner un Nadal en manque de rythme plutôt que Roberto Bautista Agut pour le premier match en simple face aux Pays‐Bas.

Des propos qui semblent confirmer ceux de Toni Nadal.

« J’ai parié sur Rafa parce qu’il était clair pour moi qu’entre Rafa et Roberto, en voyant comment ils s’en­traî­naient et que Rafa s’amé­lio­rait de jour en jour, ils jouaient des matchs très serrés, qu’il ferait ressortir la bête de compé­ti­tion qu’il a toujours été. C’était un point d’in­ter­ro­ga­tion parce que cela faisait long­temps qu’il n’avait pas parti­cipé à une compé­ti­tion, mais si je devais donner cette oppor­tu­nité à quel­qu’un, c’était à Rafa. Je savais qu’en double, nous pouvions compter sur Carlos et Marcel, qui avaient déjà joué ensemble. En double, il faut être très attentif et avoir le rythme du match et Rafa n’avait pas joué de matchs. Cela faisait long­temps, depuis les Jeux Olympiques, qu’il n’avait pas joué en double. De ce point de vue, j’ai été très clair sur l’ordre des joueurs. »