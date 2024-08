Patrick Mouratoglou a été impres­sionné par la victoire de Novak Djokovic aux Jeux Olympiques, mais n’a cepen­dant pas été si surpris que cela de voir le Serbe débou­lonner un Carlos Alcaraz en pleine bourre.

Selon l’ex‐coach d’Holger Rune, Djokovic a retrouvé avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz la concur­rence dont il avait besoin pour être à son meilleur niveau, et qui avait petit à petit disparue du circuit.

« Sinner a commencé à bien jouer, Alcaraz a encore joué à merveille. Je pense que cela a touché l’ego de Novak et il est revenu très fort et a fina­le­ment remporté le titre qu’il pour­sui­vait toute sa carrière, à savoir la médaille d’or aux Jeux olym­piques pour compléter sa collec­tion de trophées. Il est en pleine forme, il joue un tennis incroyable. Il est prêt à concourir encore, je pense, pendant deux, trois, quatre ans au plus haut niveau. Mais il avait besoin de cette compé­ti­tion entre lui, Federer et Nadal pour être le meilleur. La seule confron­ta­tion main­te­nant, c’est proba­ble­ment Carlos et Jannik qui le poussent, le battent, il sent son ego touché et veut montrer qu’il est toujours aussi bon. »