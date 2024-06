Interrogé sur l’as­so­cia­tion en double tant attendue entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz pour les Jeux olym­piques de Paris (à partir du 27 juillet), l’an­cien 9e joueur mondial, Nicolas Almagro, a tenu à tempérer les ardeurs autour de cette paire et de sa poten­tielle réussite.

« Créer des attentes autour d’une équipe de double qui n’a jamais joué ensemble pour­rait être préju­di­ciable. Ce qui est clair, c’est que deux joueurs de tennis vont jouer, l’un qui fait partie de l’his­toire du sport mondial et l’autre qui est appelé à marquer une époque. Nous allons donc en profiter, nous allons les soutenir au maximum et nous espé­rons qu’ils auront la chance et le courage d’ap­porter une médaille à l’Espagne, ce qui nous ferait immen­sé­ment plaisir. C’est pour cela que je vous dis qu’il faut créer des attentes autour de quelque chose de tota­le­ment nouveau. Ce sera passion­nant, c’est certain, pour tout le monde. Tout le pays va regarder la télé­vi­sion. Cela peut très bien se passer, cela peut être moyen ou moins bien, mais c’est une très bonne chose que deux géné­ra­tions aient décidé de se réunir pour repré­senter le pays. Et je pense que le simple fait que les deux aient accepté de jouer ensemble mérite tous les honneurs et tout notre respect. »