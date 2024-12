En accep­tant d’ac­com­pa­gner et d’af­fronter Juan Martin Del Potro une dernière fois sur le court devant son public, à Buenos Aires, Novak Djokovic a une fois de plus prouvé qu’il était un homme au grand coeur.

Invité à s’ex­primer après la rencontre devant le stade, le Serbe n’a pas fait les choses à moitié en le faisant en espa­gnol et en rendant un superbe hommage à son ancien rival et désor­mais ami, le tout avec toujours une petite pointe d’hu­mour. La grande classe, tout simplement.

« Comme tout le monde dans ce stade, je suis très enthou­siaste aujourd’hui (dimanche). Je suis égale­ment recon­nais­sant d’avoir pu jouer avec mon ami, avec une grande personne et un grand joueur, ainsi qu’avec un grand adver­saire. C’est un jour très spécial pour moi aussi. Cela fait long­temps que je connais Juan Martin. La première fois, je crois que c’était en France, nous avions 11 ou 12 ans. Il mesu­rait deux mètres, oui : à douze ans, et moi un mètre (sourires). Je pense que ces derniers temps, surtout ces derniers mois et ces dernières années, je sens Juan Martin beau­coup plus proche de mon cœur. »