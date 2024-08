Les critiques ont été nombreuses sur le cas de Jannik Sinner et sur sa gestion quelque peu bancale de la part de l’ITIA, l’ins­tance qui gère la lutte anti­do­page dans le tennis. Mais selon Rennae Stubbs, l’an­cienne coach de Serena Williams, il n’y a aucune raison d’ac­ca­bler Sinner, car si les faits ont désor­mais été rendus publics, cela veut dire que l’en­quête qui a eu lieu a été très poussée.

« Cela a fait l’objet d’une enquête très, très appro­fondie. Ce n’est pas comme si on disait : ‘Eh bien, nous l’ai­mons bien. Laissons‐le conti­nuer à jouer.’ Ce n’est pas comme ça que ça fonc­tionne. Nous avons déjà vu cela avec des joueuses dans le passé. Des joueuses très connues : Maria Sharapova, Simona Halep. Mais en même temps, il aurait fait l’objet d’une enquête complète pour cela et ils l’ont inno­centé. Ils ont décou­vert que les choses dont il a parlé et dont son physio­thé­ra­peute a parlé, expli­quant pour­quoi c’est arrivé, ils les croient. Nous devons donc croire que l’en­quête a été menée de manière appro­fondie, et c’est pour­quoi il a main­te­nant été inno­centé. Néanmoins, il sera désor­mais scruté pour le reste de sa carrière, malheu­reu­se­ment, à cause de ce qui s’est passé. »