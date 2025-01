Officiellement retraité depuis le 19 novembre dernier, Rafael Nadal peut désor­mais se lâcher et prati­quer d’autres sports que le tennis ou le golf sans prendre des risques pour sa carrière.

L’homme aux 14 Roland‐Garros a donc été récem­ment filmé en train de faire un match de foot­ball au sein de son académie. Un sport pour lequel il a toujours été doué, et ce n’est pas les anciennes stars du Real Madrid qui diront le contraire.

