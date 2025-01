Lorsqu’il n’est pas occupé à atta­quer et railler Jannik Sinner, Nick Kyrgios est capable de dire des choses intéressantes.

Présent aux côtés d’Alexander Bublik et de Patrick Mouratoglou lors d’un repas filmé en marge de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par l’en­traî­neur fran­çais, l’Australien a évoqué l’in­croyable densité du tableau d’une ancienne édition de l’Open d’Australie alors qu’il était qualifié en huitièmes de finale.

« Je me souviens, une fois à Melbourne de l’image des huitièmes de finale : j’étais de loin le pire joueur de tous. Il y avait le Big Four, Federer, Nadal, Djokovic et Murray à leur meilleur, mais aussi Wawrinka à son meilleur, Cilic à son meilleur, Monfils, Tsonga, Gasquet, Berdych, Del Potro, Nishikori… Et je me suis dit : ‘Je suis foutu’. »