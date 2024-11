Grand admi­ra­teur de Novak Djokovic mais égale­ment de Carlos Alcaraz, l’an­cien coach des soeurs Williams, Rick Macci, s’est récem­ment montré très élogieux envers le prodige espagnol.

Selon l’en­traî­neur améri­cain, Carlitos rempor­tera au moins 10 tour­nois du Grand Chelem durant sa carrière.

Alcaraz is the youn­gest ever to do what he has done. This guy so special in ways that the tennis world has never seen. He is a Generational Talent. There will be speed bumps. But at the end of that road double digit grand slams for the Spanish Magician. @carlosalcaraz