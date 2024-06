« Je n’ai pas donné à Novak le respect qu’il méri­tait », avouait Roger Federer dans son docu­men­taire consacré aux douze derniers jours de sa carrière. Andy Roddick a réagi à ce passage marquant dans le dernier épisode de son podcast.

« J’ai noté une cita­tion dans le docu­men­taire et c’est proba­ble­ment quelque chose dont nous sommes tous coupables dans cette géné­ra­tion. Roger a dit quelque chose comme ‘je n’ai pas donné à Novak le respect qu’il méri­tait quand il était plus jeune’… Je ne pense pas que je l’ai fait non plus. Quand il est arrivé, il était le type qui brisait les Beatles. il voulait prendre leur déjeuner comme s’il était là pour leur voler des titres. Je suis content que Roger le dise publi­que­ment… J’ai fait la même erreur, vous savez. »