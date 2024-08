Roger Federer a disputé pas loin de 1526 matches tout au long de sa carrière profes­sion­nelle, alors imaginez la diffi­culté d’en sélec­tionner un seul parmi tous et de le placer comme son préféré.

Et pour­tant, pour le Suisse, le choix a semblé plutôt simple. Dans un entre­tien accordé à Vogue récem­ment, le vain­queur de 20 Grand Chelem a expliqué que sa victoire face à Pete Sampras en huitième de finale de Wimbledon 2001 surpas­sait tous ses autres matches.

Sampras était l’icône de Federer, et c’est la seule fois qu’il a eu l’oc­ca­sion de l’af­fronter, alors la symbo­lique est très forte.

« Je ne connais pas la date en soi – elle n’est pas gravée dans mon cerveau – mais ce match contre Sampras est mon match préféré de tous les temps. Tout était réuni : c’était mon héros à l’époque, et c’était à la fois la première et la seule fois que je jouais contre Sampras. C’était la première fois que je jouais sur le Court central de Wimbledon, et ça s’est terminé en cinq sets. Il se passait telle­ment de choses dans ma tête, c’était un conte de fées. Et je ne sais pas si c’était la première ou la deuxième fois de ma carrière que je pleu­rais après avoir gagné. Quand je me suis mis à genoux après que mon retour de coup droit contre Sampras ait atterri et que toute cette pres­sion soit retombée, j’ai commencé à pleurer. Je me suis dis : c’est surréa­liste, qu’est‐ce qui se passe ? »