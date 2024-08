Coco Gauff espé­rait faire bien mieux aux Jeux Olympiques, mais a été assez rapi­de­ment éliminée par la Croate Donna Vekic.

Toutefois, ces Jeux reste­ront un souvenir indé­lé­bile pour la jeune Américaine, qui a eu l’hon­neur d’être porte‐drapeau aux côtés de LeBron James. Une réelle fierté dans un pays où les athlètes de haut niveau sont si nombreux.

Arrivée à Cincinnati, Coco Gauff est revenue sur ce moment, tout en décla­rant qu’elle adore­rait voir les Etats‐Unis conti­nuer d’être aussi unis que pendant les JO.

« Le fait de parti­ciper aux Jeux olym­piques, en général, et de repré­senter mon pays, a été une expé­rience formi­dable, et être porte‐drapeau, c’était vrai­ment cool. Je ne m’at­ten­dais pas du tout à rece­voir cet honneur. e faire aux côtés de LeBron, c’était vrai­ment cool. C’était bien de voir le pays uni grâce au sport. Il y a beau­coup d’agi­ta­tion poli­tique dans le pays. J’espère que cela restera aussi paci­fique et respec­tueux que possible, quel que soit le vainqueur. »