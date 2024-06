Alors que le docu­men­taire sur les douze derniers jours avant la retraite de Roger Federer sortira le 20 juin prochain sur Amazon, quelques passages ont déjà fuité. Et l’un d’entre eux concerne notam­ment la rela­tion souvent compli­quée du Suisse avec Novak Djokovic.

Et après avoir déjà fait son mea culpa envers le joueur serbe, à qui il n’a pas accordé le respect qu’il méri­tait, Roger a continué dans ce sens en esti­mant que Nole avait souvent été incom­pris notam­ment auprès des fans et des médias.

« Au début, mes fans ne l’ai­maient pas vrai­ment parce qu’ils pensaient que j’étais un peu plus facile, que je faisais tout avec aisance. Puis Novak est arrivé avec sa forte person­na­lité et son incroyable déter­mi­na­tion à vouloir gagner à tout prix. Je pense aussi que Novak a été stimulé par la rela­tion avec les fans. Je pense que cette concen­tra­tion profonde a peut‐être effrayé certaines personnes. Je pense qu’il a été un peu incom­pris. Je regarde au‐delà des médias et je vois en fin de compte l’homme qu’il est. Si j’en­lève son jeu, qui est‐il ? Quelles sont ses valeurs ? Je sais qu’il est très attaché à sa famille. »