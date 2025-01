Animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compa­triotes retraités John Isner, Jack Sock et Steve Johnson, l’an­cien 11e joueur mondial, Sam Querrey, a donné un avis bien tranché et pas loin d’être partagé par beau­coup de fans à propos du niveau global de cette édition 2025 de l’Open d’Australie dans le tableau masculin.

« Honnêtement, l’en­semble du tournoi masculin était un peu nul cette année. Il n’y a pas eu de grand match à mon avis ! Alcaraz, Djokovic, c’était sympa, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il n’y a pas eu ça. Quand on parlera de ce tournoi dans six mois et qu’on se deman­dera quel match on se souviendra, on ne se souviendra d’aucun d’entre eux. Sinner s’est démarqué du reste du peloton sur dur, ce qui est un peu déce­vant du point de vue des fans. »