Jo‐Wilfried Tsonga s’est confié comme rare­ment lors de son passage sur le podcast Generation Do It Yourself dans lequel il s’est notam­ment exprimé sans filtre sur la popu­la­rité contrastée de Novak Djokovic ou encore sur la passion de Rafael Nadal pour le golf.

Forcément ques­tionné sur sa rela­tion avec ses amis, compa­triotes et anciens collègues du circuit que sont Gilles Simon, Gaël Monfils et Richard Gasquet, le Manceau s’est montré assez ému.

« C’est marrant mais j’aime bien dire que cette histoire ne se raconte pas. Tu ne peux pas raconter une histoire où tu as rencontré des gars à 10–11 ans, on va à l’école ensemble, on fait les 400 coups, on grandit ensemble, on gagne toutes les compé­ti­tions chez les jeunes, après on va en Équipe de France ensemble puis on passe une vie de fou sur le circuit tous les 4 ! L’histoire est telle­ment belle qu’elle ne se raconte pas. Même si on est tous diffé­rents, le lien que nous avons est exceptionnel. »