Mikhail Youzhny est maintenant l’entraîneur de Denis Shapovalov depuis un peu plus d’un an. Le Russe est comblé pour sa première expérience en tant que coach. Le Canadien est pour lui l’élève idéal.

« Quand tu travailles avec un joueur comme Denis, qui veut améliorer son jeu et est prêt à essayer de nouvelles choses, c’est super. Tout le monde aimerait travailler avec ce gars. C’est pourquoi je me sens bien et pour moi c’est vraiment intéressant la manière dont il évolue. Je n’ai pas beaucoup d’expérience en tant qu’entraîneur car être joueur de tennis est une carrière un peu différente. Mais pour moi c’est intéressant d’apprendre tous les jours. Je pense que Denis a un bel avenir, mais il faut s’améliorer et il faut travailler au jour le jour », a déclaré l’ancien joueur à l’ATP.

Denis Shapovalov s’est aussi montré très satisfait de leur collaboration : « Je pense qu’il a fait de moi un joueur plus intelligent. J’ai toujours eu des tirs de qualité – un excellent service, un excellent coup droit, mais il m’a définitivement aidé à améliorer mon jeu au filet, le reste …Il a juste fait de moi un joueur plus complet et compliqué contre lequel jouer, c’est ce qui a rendu plus difficile à jouer pour mes adversaires », s’est réjoui le numéro 12 mondial à l’ATP.