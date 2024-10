De retour sur les courts en Challenger il y a quelques jours après avoir décidé de faire une pause de deux mois avec le circuit, le joueur espa­gnol, Bernabe Zapata Miralles, s’est confié auprès de nos confrères de Puntodebreak sur sa dépression.

Incapable de prendre du plaisir sur le court comme en dehors, l’an­cien 37e joueur mondial et actuel 292e est revenu sur cette période assez sombre.

« Je n’aime pas étiqueter les choses, je ne veux pas venir ici et pleurer, mais disons que je suis entré dans un état de tris­tesse qui affec­tait ma vie quoti­dienne, il était diffi­cile d’ap­pré­cier les bonnes choses que j’ai dans la vie. Ce trou, où l’on ne trouve pas de réponses, devient de plus en plus profond et il n’est pas facile d’en sortir. J’ai toujours dit clai­re­ment que le tennis était mon travail, qu’en dehors du tennis j’avais une vie très agréable, que j’étais une personne qui appré­ciait beau­coup de choses en dehors du travail. Le problème, c’est que cette fois‐ci, j’étais telle­ment perdu dans mon travail que cela a commencé à m’af­fecter dans d’autres domaines de ma vie, ce qui a rendu le problème encore plus impor­tant qu’il ne l’était en réalité. J’ai connu une mauvaise année dans ma carrière spor­tive, une année de merde, si l’on peut dire. Je me souviens avoir quitté la finale du Challenger de Barcelone et avoir dit à ma femme le soir : ‘Ma vie, c’est de la merde, je ne veux pas jouer le prochain tournoi’. Ce senti­ment a duré plusieurs mois, jusqu’à la fin du mois de juillet où j’ai décidé d’ar­rêter jusqu’à la nais­sance de mon fils. »