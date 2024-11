Aligné d’entrée en simple par David Ferrer pour le dernier tournoi de sa carrière, Rafael Nadal va débuter le quart de finale entre l’Espagne et les Pays Bas par un duel contre Botic Van De Zandschulp ce mardi à 17h. Peut‐être le dernier match de sa carrière.

Et alors que le monde du sport se prépare aux adieux de la légende espa­gnole, le jour­na­liste Benoît Maylin a bien résumé le senti­ment général qui règne chez tous les fans de tennis.

😔 Quelle étrange sensa­tion.

Ce mélange d’excitation à l’idée de revoir jouer Nadal, et de tris­tesse en se disant qu’en une minus­cule semaine, on va perdre son coup droit lasso, ses bouteilles alignées, ses Vamos et ce poing levé qui a élec­trisé le monde pendant 20 ans. pic.twitter.com/pKYjFMvmdm — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 19, 2024

