Toni Nadal est vrai­ment de la vielle école.

Alors que son neveu, Rafa, s’ap­prête à tirer un trait défi­nitif sur sa carrière cette semaine à l’oc­ca­sion des phases finales de la Coupe Davis dispu­tées à Malaga, l’oncle le plus célèbre du circuit a accordé une inter­view au quoti­dien espa­gnol El Mundo dans laquelle il s’in­surge contre certaines célébrations.

Et notam­ment une parti­cu­liè­re­ment prisée par Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, pour ne citer qu’eux. Extraits.

Journaliste : « Et aussi ce geste de porter la main à l’oreille pour se faire applaudir, qui devient de plus en plus courant. »

Toni Nadal : « Je n’aime pas du tout cela. Quand Federer faisait un beau point dans un moment impor­tant, il levait le pouce vers le haut, tendait le bras et bais­sait la tête. Il ne regar­dait jamais le public. Rafael faisait le geste de la passion, de la force. Je n’aime pas trop les démons­tra­tions comme celles dont vous parlez, mais elles sont deve­nues à la mode et beau­coup de gens les font. Si Rafael l’avait fait quand il était avec moi, je lui aurais dit : ‘Ne fais pas ça !’ »