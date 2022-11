Matteo Berrettini vient offi­ciel­le­ment de mettre fin à sa saison 2022.

Alors qu’il devait disputer les phases finales de la Coupe Davis la semaine prochaine, le leader de l’équipe de italienne a préféré renoncer suite à une bles­sure au pied qui traîne depuis le tournoi de Naples il y a un mois de cela.

« Malheureusement, je n’ai pas pu récu­pérer pour être prêt à temps pour les finales de la Coupe Davis. Les experts médi­caux ont indiqué que je ne suis toujours pas en mesure de concourir à mon plus haut niveau suite à la bles­sure au pied que j’ai subie à Naples. Il n’y a pas de plus grand honneur que de repré­senter l’Italie, la nouvelle est donc très diffi­cile à accepter. Je me rendrai quand même à Malaga avec l’équipe pour la soutenir de toutes les manières possibles », a écrit le 16e joueur mondial sur son compte Instagram.

Malgré son absence des courts, l’Italien sera, comme il l’ex­plique plus haut, bien du voyage avec sa sélec­tion dans le sud de l’Espagne afin de les soutenir comme il se doit.