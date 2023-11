Extrêmement déçu voire ému lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite doulou­reuse face à Jannik Sinner, défaite concédée après avoir obtenu trois balles de match, ce samedi en demi‐finales de la Coupe Davis, Novak Djokovic, après avoir assumé l’en­tière respon­sa­bi­lité de la défaite, n’a pas tenu à évoquer le sujet de la fatigue. Et le numéro 1 mondial a expliqué pourquoi.

« Je ne veux pas en parler parce que cela va ressem­bler à une excuse. C’est comme ça. Il faut juste serrer la main et aller de l’avant. Il est évident que c’est diffi­cile à avaler. J’essayais vrai­ment de me motiver et de m’en­cou­rager pour cette semaine. Tout au long de la saison, je n’ai pensé qu’à cette semaine, avec mon équipe de Coupe Davis. J’ai essayé de contri­buer. Je l’ai fait lors du premier match, mais aujourd’hui (samedi), cela ne s’est pas passé comme prévu. »