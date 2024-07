Carlos est un cham­pion, une star mais il reste une personne très simple comme il l’a rapporté chez nos confrères de Sportskeeda. Quand Carlos revient chez lui, chez ses parents, il retrouve ses habitudes.

« Une fois que je mets les pieds chez moi, je suis soumis aux règles de mes parents. Peu importe que j’ai gagné deux tour­nois du Grand Chelem ou quinze. Ce sont eux qui gouvernent et je pense que c’est la beauté de la chose. Une fois rentré à la maison, j’ou­blie la partie tennis et je suis toujours la même personne. Quand je suis à la maison, je suis au calme avec les miens. C’est ce qui me carac­té­rise et ce que j’aime le plus. C’est ce qui me manque le plus quand je suis sur le tour. »