Chez nos confrères d’Eurosport, Diego Nargiso s’est exprimé au sujet de la popu­la­rité de Jannik Sinner. Plus le temps passe et malgré son affaire de dopage, l’Italien est entrain de battre tous les records de popularité.

« Ici, les gens paient beau­coup d’argent pour les billets. Le tennis et le tournoi de Turin comptent beau­coup pour les gens. Certains écono­misent toute l’année pour être ici. Sinner parvient à donner envie à tout le monde de faire partie de quelque chose de spécial. C’est comme un mouve­ment de les Italiens qui veulent le soutenir – en tant qu’ath­lète et person­na­lité. La popu­la­rité de Jannik va déjà bien au‐delà du tennis. Tout le monde en Italie ne le consi­dère pas comme un profes­sionnel du tennis, mais comme une person­na­lité spor­tive. Cela peut être comparé aux cotes de popu­la­rité de Michael Schumacher, du skieur Alberto Tomba et de la légende de la moto Valentino Rossi. »