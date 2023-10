Vasek Pospisil, actuel 287e mondial et co‐fondateur avec Novak Djokovic de la PTPA (L’Association des joueurs de tennis), a profité d’Halloween pour faire passer un message clair à l’ATP, par le biais d’un dégui­se­ment moqueur : un joueur de tennis profes­sionnel en 2023.

Pro Tennis Player in 2023 pic.twitter.com/575oXtehSU — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) October 29, 2023

En septembre dernier, Vasek Pospisil aler­tait déjà l’ATP avec ce message sur Twitter :

» Il y a quelques années, des discus­sions ont eu lieu sur le fait que l’ATP/WTA voulait « ralentir le jeu » afin d’al­longer la durée des points pour les fans. Les balles sont deve­nues de plus en plus lourdes et, surprise, elles tuent nos corps. Presque tous les joueurs à qui j’ai parlé sont du même avis. Je n’ai jamais vu autant de bles­sures aux poignets, aux coudes et aux épaules dans les vestiaires. Si l’on ne commence pas à inverser les chan­ge­ments apportés aux balles, la situa­tion ne fera qu’empirer. »