Retraitée depuis 2022 et désor­mais consul­tante de temps à autre pour certains médias austra­liens, Ashleigh Barty s’est longue­ment exprimée au sujet de Carlos Alcaraz pour le site Stan Sport.

Et pour l’an­cienne numéro 1 mondiale et triple lauréate en Grand Chelem, le prodige espa­gnol possède encore une très grande marge de progression.

« Il a un charisme incroyable – il a toujours l’air d’être un enfant de six ans qui s’amuse sur le court. Il a évidem­ment traversé une période émotion­nelle égale­ment, en parti­ci­pant à ses premiers Jeux olym­piques à Roland Garros, où il a connu telle­ment de succès. Il a joué avec Rafael Nadal et main­te­nant qu’ils ne sont plus dans le tournoi, il est capable de se concen­trer complè­te­ment sur les simples et de faire ce qu’il fait le mieux. Ce qui est effrayant, c’est qu’il peut encore s’amé­liorer. Physiquement, il est incroyable et être si jeune et si complet en tant qu’ath­lète est remar­quable. Son jeu de tennis est impres­sion­nant, mais il a encore beau­coup à apprendre. C’est effrayant de penser qu’il a déjà quatre titres du Grand Chelem et qu’il a été numéro 1 mondial et qu’il a encore telle­ment de choses à déve­lopper en tant que joueur complet. Lorsqu’il comprendra et rassem­blera toutes les pièces du puzzle, son poten­tiel sera effrayant. »