En s’in­cli­nant en demi‐finales des Jeux Olympiques de Paris face à la Chinoise Zheng alors qu’elle était la grande favo­rite pour remporter la médaille d’or, Iga Swiatek a pis une sacrée « claque ».

Et si elle a fait le job pour décro­cher la médaille de bronze (6−2, 6–1 face à la Slovaque Schmiedlova), la numéro 1 mondiale était encore très marquée lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« J’avais beau­coup pleuré après avoir perdu en Australie (en 2021) dans la foulée de mon premier Grand Chelem à Roland‐Garros. Au moins pendant trois jours. Si je n’avais pas joué aujourd’hui (vendredi), j’au­rais peut‐être pleuré pendant une semaine. Ç’a été très diffi­cile. J’arrive la plupart du temps à rela­ti­viser en me disant que ce n’est que du sport, que du tennis. Mais là, c’est comme si on m’avait brisé le coeur. Je me rends compte que j’ai encore beau­coup de travail pour mieux me connaître. Parce que je suis n°1 depuis long­temps, je me pensais à l’abri de tout, mais ce tournoi m’a montré que ce n’était pas le cas. Je pense que ça va m’ap­porter un peu plus d’hu­mi­lité. Ça pour­rait m’aider à devenir meilleure à l’avenir. »