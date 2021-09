On ne va pas ici mini­miser les exploits d’Halep, de Muguruza, Kerber, Osaka, Andreescu, Swiatek etc mais il faut bien recon­naitre que Leylah Fernandez et Emma Raducanu nous offrent un spec­tacle d’une toute autre dimension.

Chacun avec leur style certes, mais avec une qualité de jeu exceptionnelle.

Du coup, le spec­tacle est omni­pré­sent, hale­tant, digne des plus grandes séries américaines.

La WTA tient là deux pépites incroyables, un duo chic et choc qui devrait permettre à la finale de battre des records d’au­dience et aux fans les plus réti­cents lassés par des jeux mono­li­thiques de se replonger dans un tennis féminin à nouveau excitant.

On insis­tera aussi sur un point fonda­mental, celui de l’at­ti­tude, le calme pour Raducanu, la fougue pour Fernandez.

Vivement samedi soir pour une finale histo­rique qui confirme que la créa­ti­vité et l’envie peuvent prendre le pas sur l’émo­tion et le manque d’au­dace, il était temps.…