Elina Svitolina a démarré son Open d’Australie de la meilleure des manières, en s’im­po­sant face à la locale Taylah Preston (201e) sur le score confor­table de 6–2, 6–2.

Son mari Gaël Monfils a lui aussi réalisé une belle pres­ta­tion en battant l’Allemand Hanfmann en trois manches.

Et comme l’a expliqué Elina Svitolina en confé­rence de presse après son match, la présence de leur fille, Skaï, est certai­ne­ment une source de moti­va­tion supplé­men­taire, bien que cela ne soit pas toujours évident à gérer.

« Je suis si heureuse que nous ayons décidé d’emmener Skaï ici avec nous. Cela n’a pas été facile car elle est tombée très malade la veille de notre départ et nous avons dû repousser le vol. Mais nous passons telle­ment de bons moments et nous appré­cions vrai­ment le temps passé ensemble. Et la météo est super agréable. »