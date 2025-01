Sur le court après son succès, l’Italien a donné quelques expli­ca­tions tout en essayant de se mettre le public dans la poche pour les prochaines échéances.

« Ce matin, c’était très étrange, je ne me suis même pas échauffé. J’ai essayé d’aborder ce duel le mieux possible d’un point de vue physique, mais je savais que je devrais travailler dur. Au final, j’ai bien servi et je me suis rassuré car mes coups étaient effi­caces. En dehors du terrain, le médecin et moi avons discuté un peu, il m’a aidé. Aujourd’hui, j’ai aussi ressenti le soutien du public et j’en avais vrai­ment besoin de vous. C’était un match très diffi­cile. Dans ma tête, je savais que Rune avait égale­ment joué d’autres duels très longs avant celui‐ci, alors j’ai essayé de rester là mentalement »