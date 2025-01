Jimmy Connors se recon­naît un peu en Novak Djokovic alors qu’il a rare­ment été le joueur préféré du public, notam­ment en Europe.

Lors du dernier épisode de son podcast aux côtés de son fils, Brett, la légende du tennis améri­cain a tenu à revenir sur les sifflets contre Novak Djokovic au moment de sa sortie du court après son abandon en demi‐finales de l’Open d’Australie contre Alexander Zverev.

« Un peu de contro­verse ou une atti­tude diffé­rente, ce n’est pas forcé­ment grand‐chose, mais j’ai toujours pensé qu’il y avait une cita­tion que j’aime, elle dit : ‘fais ce que tu penses, dis ce que tu veux, car ceux qui s’en soucient n’ont pas d’im­por­tance et ceux qui comptent ne s’en soucient pas’. J’aime ça parce que ça me corres­pond un peu. L’idée ici est que ce n’est jamais suffi­sant, vous pouvez vous pousser à bout et être sous assis­tance respi­ra­toire et ils vous hueront quand même. Je vais juste dire ceci : il y a des gens qui, quoi qu’il arrive, vont avoir ce senti­ment de jalousie ou quoi que ce soit d’autre, mais à moins que vous ne restiez honnête, ils vont toujours vous attaquer. »