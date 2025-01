Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie face à un Davidovich Fokina au bout du rouleau (6−1, 6–1, 6–1), l’Américain a été très discret lors de sa prise de parole sur le court.

Assuré de rentrer pour la première fois de sa carrière dans le Top 10 mondial, Tommy a préféré rendre hommage à son adver­saire, qui a malgré tout tenu à finir le match alors qu’il était clai­re­ment diminué. La classe.

Tommy Paul had kind words for Davidovich Fokina after their match at Australian Open



“What he did is unreal. Coming back from 2 sets to 0 down twice is amazing. He deserves a round of applause & respect from me for staying out here today.” ❤️ pic.twitter.com/do5MqevdhT