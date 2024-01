Face à un adver­saire plus que compliqué dès le premier tour de l’Open d’Australie, en la personne de Carlos Alcaraz, Richard Gasquet n’aura fait de la résis­tance que pendant le premier set.

Le Français a tout donné mais la puis­sance d’Alcaraz a fini par le déborder. Pour nos confrères du Midi Libre, l’an­cien 7e joueur mondial s’est confié sur son avenir, qui semble de plus en plus incer­tain, notam­ment depuis qu’il est récem­ment sorti du top 100.

« Tout est possible. Tout est envi­sa­geable. Forcément quand tu descends (au clas­se­ment), c’est possible. On verra comment la saison se déroule, si j’ar­rive à remonter un petit peu… Sinon, peut‐être que je ne rejouerai plus ici. Mais j’ai joué pas mal de fois quand même. Depuis les juniors, je suis venu une ving­taine de fois. Je n’ai pas à rougir du nombre de fois que j’ai joué ici. »