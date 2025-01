Au moment de s’ex­primer sur la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, dans des propos rapportés par Tennis365, John McEnroe a fait part d’une théorie improbable.

« Je me souviens que j’étais en Australie lors­qu’on m’a dit que Murray allait être entraîné par Ivan Lendl, mon grand rival et ennemi juré d’antan. J’y ai réfléchi et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, ça va marcher !’. Mais il y avait une grande diffé­rence d’âge. Il y a une semaine d’écart d’âge entre Novak et Andy et il a simple­ment arrêté de jouer. Ma théorie est que Murray va entraîner Djokovic pendant les deux prochains mois, décou­vrir tout ce dont il a besoin de savoir pour battre Novak, et ensuite revenir ! », a plai­santé le septuple lauréat en Grand Chelem.