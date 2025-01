Cette année à Melbourne, l’Open d’Australie permet aux équipes des joueurs de s’ins­taller dans un coin du court, au plus près de l’ac­tion. Une nouveauté que la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, n’a pas vrai­ment appréciée.

« Honnêtement, je ne suis pas trop fan de cette expé­ri­men­ta­tion. Ou alors, il faudrait plus de sièges. Personnellement, j’aime voir la tota­lité de mon équipe dans ma box. Je regarde toujours mon coach, mais je vois aussi les autres et c’est impor­tant pour moi. Parfois, je veux voir mon fiancé, pas juste mon coach. Non, quatre sièges, ce n’est pas assez (rires) », a estimé la Biélorusse dans des propos rapportés par L’Equipe après sa victoire au premier tour contre Sloane Stephens (6−3, 6–2).