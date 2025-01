Suite à une balle liti­gieuse lors de son deuxième tour à l’Open d’Australie contre Mitchell Krueger, et un gros désac­cord avec l’ar­bitre (qui esti­mait que la balle récu­pérée par le Français avait doublé), Corentin Moutet avait écopé d’un avertissement.

Encore remonté quelques minutes après l’in­ter­ven­tion du super­vi­seur, le 69e joueur mondial avait poussé un gros coup de gueule en anglais, qui lui vaut une amende de 15 000 dollars.

« Comment peuvent‐ils donner le moindre euro à des mecs pareils ? Comment ? Pourquoi gâchent‐ils des euros comme ça ? Ou des dollars austra­liens, peu importe. Sérieusement, mec ! Chaque soir, tous les arbitres se bourrent la gueule ici. Et le lende­main, ils ruinent les matches. Comment c’est possible, mec ? Je me bats, je bosse tous les jours. Je me bats pour être ici. Et ils ruinent le jeu comme ça. Et je suis censé rester calme ? Comment c’est possible ? », avait lâché Moutet, vain­queur de ce match en quatre sets et fina­le­ment éliminé au troi­sième tour par le jeune Tien.

Un compor­te­ment jugé anti­sportif par le tournoi.