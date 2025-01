Interrogé par nos confrères d’Eurosport à quelques heures du duel entre Gaël Monfils et Taylor Fritz au troi­sième tour de l’Open d’Australie (pas avant 3h du matin ce samedi), Pier Gauthier, entraî­neur du joueur fran­çais entre 2006 et 2007, a notam­ment tenu à insister sur l’exi­gence à laquelle Gaël avait dû faire depuis ses débuts chez les professionnels.

« Pour lui comme pour un Richard Gasquet par exemple, il y avait énor­mé­ment d’at­tentes autour. C’est pour ça que même la manière avec laquelle je vous réponds depuis tout à l’heure est éton­nante : Gaël, c’est un mec qui a été Top 10 mondial pendant plusieurs années et moi, je suis là à vous expli­quer qu’on peut avoir des regrets. C’est quand même fou. Tout le monde a eu des attentes énormes pour eux. On ne s’en rend pas compte mais eux le perçoivent et doivent faire avec. Et c’est tout sauf évident. Aujourd’hui, il y a peut‐être un peu moins d’at­tente. On est un peu plus dans l’op­tique de profiter de lui et du super joueur qu’il est, beau­coup moins dans l’exi­gence. Ce ne serait donc pas surpre­nant que, consciem­ment ou non, ça lui offre plus d’es­pace, un peu plus de liberté. Il se sent moins obligé de décro­cher certains résul­tats, et ça l’aide. »