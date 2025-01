« J’espère que je serai bientôt aux côtés de Sinner et Alcaraz », décla­rait Holger Rune, 21 ans, en décembre dernier lors d’une inter­view accordée à Tennis365. Un peu plus d’un mois plus tard, et après avoir battu Miomir Kecmanovic en cinq sets ce samedi à Melbourne, le Danois va défier en huitièmes de finale le numéro 1 mondial et tenant du titre, Jannik Sinner.

« Quand Rune est dans son assiette, inspiré, c’est toujours un plaisir de le regarder. Dans cet Open d’Australie, nous voyons une très bonne version de lui. Bien sûr, le grand test arrive main­te­nant : Jannik Sinner. Le Danois a toujours dit qu’il était motivé pour jouer contre les meilleurs et qu’il voulait rejoindre le train de Sinner et d’Alcaraz. Ce lundi, à Melbourne, il passera l’un des plus grands tests de sa vie. Celui qui peut lui permettre de montrer à tout le monde qu’on peut encore avoir foi en lui », fait remarqué le jour­na­liste espa­gnol José Moron.

Ayant remporté ses deux premiers duels contre Sinner, l’ac­tuel 13e mondial reste pour le moment à 2–2 dans ses confron­ta­tions avec l’Italien.