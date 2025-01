La confé­rence de presse de Stefanos était émou­vante tant on sent le joueur grec un peu dépassé par les évène­ments. Il est là sans être vrai­ment présent comme sur le court fina­le­ment où il n’ar­rive plus à avoir « faim ».

« Je dirais certai­ne­ment qu’une chose qui se démar­quait le plus à l’époque, c’est que j’avais cette faim d’es­sayer de faire une vie du tennis et d’es­sayer d’avoir un bon début dans ma carrière de tennis. C’est diffé­rent de ce qu’il est main­te­nant. J’ai été assez bien établi au cours des deux dernières années, et j’ai vu le jeu, et j’ai vu toutes les varia­tions de jeux tout au long de la tournée. J’ai fait la tournée encore et encore, le même cercle de tour­nois et d’évé­ne­ments. J’ai fait l’ex­pé­rience de ce que c’est que d’être sur l’ATP Tour. J’ai l’im­pres­sion qu’il y avait une énergie diffé­rente, une dyna­mique diffé­rente à l’époque. En fait, je dirais que je suis un meilleur joueur main­te­nant qu’à l’époque. Donc, même si je perds main­te­nant et que je ne suis pas à mon meilleur, j’ai l’im­pres­sion d’être beau­coup mieux en tant que joueur qu’à l’époque où j’avais l’im­pres­sion que mes coups n’étaient pas aussi lourds en termes de spin ». Je jouais beau­coup plus à plat »