On le sait les staffs des joueurs ont été placés tout près des courts en Australie alors que par le passé il était dans leur box et avaient du mal à commu­ni­quer avec leurs cham­pions. Ce chan­ge­ment est très positif selon Iga qui sait qu’elle peut s’ap­puyer régu­liè­re­ment sur son team pour corriger des défauts.

« Je pense que c’est beau­coup plus pratique main­te­nant nous pouvons vrai­ment utiliser le coaching. Nous n’avons pas besoin de le faire si nous ne le voulons pas. Le coaching pouvait être utili­sées sur les petits terrains, mais si vous jouiez dans un stade, il était impos­sible d’en­tendre l’en­traî­neur de toute façon. Maintenant que vous jouez sur un court plus petit ou sur un central, tout est possible. Je pense que main­te­nant cela a enfin un sens et j’aime ça. C’est notre choix si nous voulons l’uti­liser ou non »