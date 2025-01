Après avoir déjà pris la défense sur le court de Novak Djokovic, sorti sous les sifflets suite à son abandon en demi‐finales de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a égale­ment rendu hommage au Serbe en confé­rence de presse.

« J’ai parlé avec son équipe après le match et il avait déjà pris des anti­dou­leurs. Il savait que la bles­sure était là. Disons qu’il appelle le docteur, qu’est‐ce qu’il lui dit ? Doit‐il prendre plus de cachets ? À un moment, il y a une limite à ce qu’on peut prendre. Il faut arrêter avec tout ça. Novak a fait tout ce qu’il a pu sur un court de tennis depuis 20 ans. Il a remporté ce tournoi avec une déchi­rure abdo­mi­nale alors que la plupart des joueurs n’au­raient pas pu conti­nuer. Il a gagné 10 fois ici. Nous devons tous lui montrer notre respect car personne n’a autant gagné et autant fait que lui dans l’his­toire de ce sport. »