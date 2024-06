La décla­ra­tion avait de quoi surprendre avant un match d’une telle impor­tance mais Carlos Alcaraz avait prévenu tout le monde en faisait preuve d’une confiance presque décon­cer­tante avant d’af­fronter Stefanos Tsitsipas.

Une confiance établie grâce à son bilan impec­cable face au Grec (cinq victoires à rien dont trois sur terre battue pour seule­ment trois sets perdus) et un style de jeu qui lui va à merveille. Et l’Espagnol a bel et bien tenu parole.

Breaké d’en­trée de match alors qu’il avait décidé de servir en premier suite au tirage au sort, la partie commen­çait de la plus mauvaise des manières pour Stefanos. Une tendance qui allait se confirmer jusqu’à 6–3, 4–2 en faveur d’Alcaraz. Moment choisi par le Grec pour arrêter de pleur­ni­cher en enfin accepter le combat dans ce deuxième set au cours duquel il parve­nait à obtenir un jeu décisif.

Mais dominé dans quasi­ment tous les compar­ti­ments du jeu par un Alcaraz en pleine confiance depuis sa victoire face à Korda au 3e tour, Tsitsipas, inca­pable de remporter cette nouvelle bataille, cédait donc logi­que­ment en trois manches : 6–3, 7–6(3), 6–4, après 2h15 de jeu.

🇪🇸 ALCARAZ ÉTEINT TSITSIPAS ET REJOINT LES 1⁄ 2 !#RolandGarros pic.twitter.com/OO6oRWpfw6 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 4, 2024

Qualifié pour sa deuxième demi‐finale d’af­filée, un an après ses fameuses crampes face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz affron­tera ce jeudi Jannik Sinner pour le premier véri­table choc de cette quin­zaine. Et après le forfait du Serbe ce mardi, il est plus que probable que le prochain vain­queur inédit de Roland‐Garros soit l’un d’entre eux.