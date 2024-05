Alizé va donc tirer sa révé­rence lors de cette édition de Roland‐Garros. Ce sera sa 20ème parti­ci­pa­tion. Toujours aussi précise dans son voca­bu­laire, Alizé était relax lors de sa confé­rence de presse. Interrogée sur le public pari­sien, elle a mesuré ses mots tout en envoyant une petite plai­san­terie en direc­tion des journalistes.

« Le public de Roland‐Garros n’est pas facile. J’ai eu de grands moments de soli­tude sur les courts et de grands moments de joie. C’est un peu les deux. C’est un peu une rela­tion… Je n’ai pas le mot qui me vient, je le ressens fort au fond de moi. Ce public peut vous donner énor­mé­ment. Cela tombe bien, je donne beau­coup sur le court, de moi, de ma personne systé­ma­ti­que­ment, je me bats, je m’ex­prime. J’ai souvent eu beau­coup de soutien en retour. C’est un public qui est toujours prêt à sauter sur une occa­sion pour montrer son mécon­ten­te­ment, pour s’ex­primer, pour parfois être un peu dans le… J’en perds mes mots ! Je mesure mes mots parce que je sais à quel point ça peut être… Après 20 ans je vous connais les gars ! »