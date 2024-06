Ce mardi, Jannik Sinner a rallié les demi‐finales de Roland‐Garros, en écar­tant sans trop de diffi­cultés Grigor Dimitrov (6−2, 6–4, 7–6).

Un résultat presque secon­daire puisque l’Italien est devenu, grâce au forfait de Novak Djokovic, numéro 1 mondial pour la toute première fois de sa carrière.

Fabrice Santoro lui a annoncé la nouvelle après le match. Très classe, le cham­pion de l’Open d’Australie 2024 a eu quelques mots pour le Serbe.

#RolandGarros | 🎤 « C’est le rêve de tous de devenir numéro 1 mondial, mais voir Djokovic devoir se retirer du tournoi, c’est déce­vant pour tout le monde. »



🇮🇹 Jannik Sinner revient sur sa quali­fi­ca­tion en demi‐finale de Roland‐Garros et sa nouvelle place de numéro 1 mondial. pic.twitter.com/Qf4MzgcKkW — fran­cetv­sport (@francetvsport) June 4, 2024

« Que puis‐je dire ? C’est le rêve de tout joueur, mais voir Novak se retirer est déce­vant et je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment. Je ne veux pas encore penser à cela, parce que je suis dans un tournoi où je souffre habi­tuel­le­ment, et main­te­nant je suis en demi‐finale et je veux profiter et jouer mon meilleur tennis. C’est un tournoi dans lequel j’ai beau­coup lutté. Surtout ces deux dernières années. Je suis heureux d’être en demi‐finale. Merci à mon équipe d’avoir rendu ce processus possible. Sans eux, ce n’est pas possible. C’est un moment spécial pour moi. Je suis très heureux de partager cela avec vous les gars. Tout le monde à la maison regarde depuis l’Italie. Nous verrons ce que je peux faire vendredi. »