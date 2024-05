Décidément, la sortie de David Goffin sur les débor­de­ments de certains suppor­ters trico­lores lors de son match du premier tour à Roland‐Garros fait couler beau­coup d’encre.

Alors que la direc­trice du tournoi, Amélie Mauresmo, a décidé de sévir en inter­di­sant notam­ment l’alcool en tribunes, le joueur Belge, qui semble redouter que le tennis devienne comme le foot­ball, a été repris de volée par l’ancien inter­na­tional fran­çais et milieu de terrain du PSG et de l’AS Monaco, Jérôme Rothen sur RMC Sports.

« Les joueurs de tennis auraient adoré jouer dans des stades de 100.000 personnes »



💥 Rothen s’agace des critiques de Goffin.https://t.co/CuWySKib9z — RMC Sport (@RMCsport) May 30, 2024

« Dès qu’il y a un problème de compor­te­ments dans leur sport, on dégaine sur le foot car on ne retient que le côté sombre du suppor­teur de foot­ball. C’est plus de la frus­tra­tion pour eux (les joueurs de tennis) car le foot­ball est le sport numéro 1 dans le monde. C’est le sport qui attire le plus de personnes dans un stade. J’imagine que les joueurs de tennis auraient adoré jouer dans des stades de 90.000, 100.000 personnes. (…) Se servir toujours du foot­ball parce que c’est le sport numéro 1 dans le monde et le déni­grer…. Parlez de ce que vous savez. Vous ne connaissez rien du foot­ball et du suppor­teur de foot­ball, donc taisez‐vous et contentez‐vous de parler de Roland‐Garros. »