Sur le plateau de Prime Video, Marion Bartoli a analysé la pres­ta­tion déce­vante de Gaël Monfils contre Lorenzo Musetti ce jeudi soir au deuxième tour de Roland‐Garros.

« Pendant une grosse demi‐heure, il était très clai­re­ment au‐dessus de son adver­saire. Il avait des occa­sions de breaker à chaque jeu. Puis au fur et à mesure, cela a commencé à s’étioler. J’ai trouvé la baisse physique brutale. Cela s’est vu au niveau du service. Je n’ai pas le souvenir d’un match de Gaël contre un joueur classé au niveau de Musetti (30e) où il remporte qu’une mise en jeu sur six (à partir de 4–3 dans le premier set jusqu’à la fin du deuxième, ndlr). Et pour­tant, j’ai commenté beau­coup de ses matchs et j’ai vu énor­mé­ment de ses matchs. Cette baisse d’in­ten­sité ne lui a plus permis de pousser au niveau du service, mettre de la frappe, arriver à passer des premières balles. Et sur toutes les courses laté­rales, il était en retard. Donc Musetti, avec tout le talent, la main et la capa­cité à ouvrir le terrain, en a profité. Je reste sur ma faim car je me dis que si Gaël avait pu conti­nuer dans cette capa­cité physique, il avait les moyens d’aller l’emporter ce soir. »